"إحلال السيارات": المصروفات الإدارية للتمويل ضمن المبادرة يدفعها المستفيد

كتب- مصطفى عيد:

أكدت مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أن هناك بعض المصروفات ضمن المبادرة التي يجب على المستفيد سدادها، بحسب منشور للمبادرة على صفحتها على فيسبوك.

وأشارت المبادرة إلى أن المستفيد في حالة اشتراكه بنظام القسط في المبادرة سيكون عليه سداد مصاريف إدارية بنكية للبنك الذي اختاره وذلك في مرحلة توقيع عقد قرض السيارة.

وأوضحت أن هذه المصروفات الإدارية نسبتها 2.5% من قيمة القرض (تتراوح بين 4 آلاف و8500 جنيه حسب نوع السيارة وقيمة التمويل الممنوح).

وذكرت المبادرة أن هذه المصروفات الإدارية لا يتعلق سدادها بالمبادرة فقط، بل يتم فرضها للحصول على أي قرض سيارة سواء داخل المبادرة أو خارجها.

وقالت المبادرة إن هناك مصروفات أخرى سيكون المستفيد ملتزما بها أيضا تتمثل في مصروفات ترخيص السيارة الجديدة، وهي تختلف حسب نوع السيارة ويستطيع المستفيد معرفتها من وحدة المرور التابع لها المستفيد، ويتم تسديدها وقت الترخيص.

ووصل إجمالي الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة حتى يوم الجمعة الماضي نحو 31 ألف طلب، وتم تسليم 4127 سيارة ملاكي وتاكسي منذ أبريل الماضي وحتى يوم الجمعة بالإضافة إلى تسليم أول ميكروباص ضمن المبادرة منذ أيام، بحسب بيان من وزارة المالية يوم الجمعة.

كما تم تخريد 4701 سيارة قديمة مضى على صنعها أكثر من عشرين عامًا منذ بداية المبادرة حتى منتصف أغسطس الجاري، منها 4508 سيارات ملاكي و102 تاكسي و91 سيارة ميكروباص، وفقا أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي للمبادرة في البيان.