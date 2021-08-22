ماسك يربح 1.7 مليار دولار بعد إعلان تسلا طرح روبوت العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية خلال تعاملات تعاملات 24 ساعة فقط بنحو 1.7 مليار دولار وذلك بعد إعلان ماسك أن تسلا تعمل على بناء روبوت بشري يمكنه أداء المهام المتكررة.

وأظهرت بيانات قائمة بلومبرج للمليارديرات أن ثروة ماسك ارتفعت بنحو 1.66 مليار دولار خلال تعاملات أمس الأول الجمعة لتصل إلى نحو 186 مليار دولار محتلا المركز الثاني في القائمة وبفارق نحو مليار دولار عن الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية وصاحب المركز الأول.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفع سعر سهم شركة تسلا في البورصة الأمريكية بنسبة 1.01% في تعاملات يوم الجمعة ليصل سعر السهم إلى 680.26 دولار.

وجاء ارتفاع سعر السهم بعد أن قال ماسك إن شركة تسلا ستقوم ببناء روبوت بشري يسمى "تسلا بوت".

وبحسب شبكة سي إن بي سي، قال ماسك، بعد فترة وجيزة من ظهور أحد الممثلين ببدلة الجسم المصممة لتبدو مثل روبوت تسلا، على خشبة المسرح: "نحن أيضا جيدون في أجهزة الاستشعار والبطاريات، ومن المحتمل أن يكون لدينا نموذج أولي العام المقبل يبدو مثل هذا".

وجاء هذا الإعلان كجزء من يوم الذكاء الاصطناعي، وهو سلسلة من المحادثات التقنية التي استضافتها تسلا في كاليفورنيا لتوظيف مواهب التعلم الآلي.

وقال ماسك إنه إذا كان الإنسان الآلي يعمل ويمكنه أداء مهام متكررة لا يستطيع القيام بها سوى البشر اليوم، فإن لديه فرصة لتغيير الاقتصاد العالمي من خلال خفض تكاليف العمالة، ومع ذلك حذر ماسك من أن الروبوت "ربما لن يعمل" في البداية.

وأضاف أن الروبوت، الذي يحمل الاسم الرمزي "أوبتيموس"، يعتمد على نفس الرقائق وأجهزة الاستشعار التي تستخدمها سيارات تسلا لميزات القيادة الذاتية.

وذكر ماسك أن طول الروبوت يبلغ 5 أقدام و8 بوصات، ويحتوي على شاشة في الرأس للحصول على معلومات مفيدة، حيث تصممه تسلا بما يمكن البشر من الهروب من الروبوت أو التغلب عليه.

ويظهر العرض الذي عرضته تسلا يوم الخميس أنه سيتم تثبيت كاميرات الطيار الآلي في رأس الروبوت، وسيكون الروبوت قادرا على حمل 45 رطلا ورفع 150 رطلا ويزن 125 رطلا، وقال ماسك إن الروبوت سيكون بإمكانه الركض لمسافة 5 أميال في الساعة.

وقال ماسك إن الهدف من الروبوت ليس المساعدة في التصنيع بشركة تسلا، لكن تسلا تطور الكثير من أجهزة الكمبيوتر اللازمة للروبوتات، لذلك من المنطقي أن تقوم ببناء روبوت.