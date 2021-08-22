تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس سعر أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 783 جنيهًا، وهو سعره أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 671 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 895 جنيهًا، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6264 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية.