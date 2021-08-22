عملة بيتكوين المشفرة تواصل الارتفاع وتقترب من 50 ألف دولار

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية ارتفاعا بنسبة 9.8% خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لتقترب من مستوى 50 ألف دولار.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، وصل سعر بيتكوين إلى مستوى 49093 دولارا في الساعة الحادية عشرة ظهر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ليخسر نحو 4400 دولار خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

ويأتي ذلك بعد أن وصل سعر العملة إلى مستوى 49717 دولارا في وقت سابق من جلسة اليوم وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو الماضي.

وقالت وكالة بلومبرج، في تقرير لها، إن سعر بيتكوين يقترب من مستوى 50 ألف دولار، حيث يستمر في الارتفاع من فترة الضعف التي استمرت عدة أشهر.

وبحسب الوكالة، قال كونستانتين أنيسيموف، المدير التنفيذي في بورصة CEX.IO للعملات المشفرة: "المقاومة الرئيسية التالية، في الوقت الحالي، تقع في منطقة 50000 دولار".

وأضاف: "الارتفاع الأخير في الأسعار لا يشير إلى قفزة هائلة حتى الآن، ومع ذلك، إذا انغمس المزيد من المشترين لدفع السعر إلى ما فوق مستوى 50 ألف دولار، فقد يبدأ نوبة جنون لتوجيه السعر نحو هدف متوسط المدى عند 55 ألف دولار".

وتعافت عملة بيتكوين بعد تداولها في نطاق يتراوح بين 30 و40 ألف دولار لأسابيع عديدة، بعد أن هبطت من مستوى قياسي بالقرب من 65 ألف دولار في منتصف أبريل.

ومع ذلك، ارتفع بشكل كبير في العام الماضي وسط التبني المؤسسي والتأييد من الأسماء الكبيرة مثل المليارديرين بول تيودور جونز، وستان دروكنميلر، وفقا لبلومبرج.

وقالت بلومبرج إن معدل التشفير العالمي ارتفعت بنحو 881% في الأشهر الـ 12 شهرا الماضية، وفقا لـ Chainalysis.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 6115 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.