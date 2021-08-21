زيادة الطلب ترفع أسعار طن الورق المستورد بالأسواق خلال أغسطس

كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الورق المستورد ارتفعت 40 دولارًا للطن خلال شهر أغسطس الجاري مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب رئيس الشعبة سجل متوسط سعر طن الورق المستورد 1200 دولار مقابل 1160 دولارًا قبل الزيادة.

وأرجع خضر زيادة الأسعار إلى ارتفاع الطلب على الورق المستورد بالأسواق.

وعلى مستوى الورق المحلي، قال خضر إن الأسعار لا تزال مستقرة خلال الشهر الجاري عند نفس مستويات الشهر السابق.

ووفقا لقول خضر فإن سعر طن الورق المحلي وزن 48-50 جرامًا سجل 14600 جنيه، وسعر طن الورق وزن 55 جرامًا نحو 14300 جنيه.

و سعر طن الورق وزن 60 جرامًا يصل إلى 14200 جنيه، وسعر طن الورق وزن 70 جرامًا نحو 14 ألف جنيه، وسعر طن طن الورق وزن 80 جرامًا يصل إلى 13900 جنيه.

وتستورد مصر ورقا من الخارج بنسبة تتراوح بين 50 و60%، ويتم إنتاج الباقي داخل المصانع المحلية.

وتستورد مصر الورق من العديد من الدول منها فنلندا والبرازيل وغيرهم.