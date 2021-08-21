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البطاطس عند 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

09:46 ص السبت 21 أغسطس 2021
البطاطس عند 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6.7 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و19 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و50 جنيها .

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها

أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق الجملة سوق العبور

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