"سويفل" تستحوذ على منصة "شوتل" لتتوسع في أوروبا وأمريكا اللاتينية

كتب - علاء حجاج:

أعلنت شركة "سويڤل" المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك ومقرها دبي، اليوم الخميس، توقيع اتفاق نهائي للاستحواذ على حصة مسيطرة في "شوتل".

وشوتل، هي منصة نقل جماعي شريكة مع بلديات وشركات من أجل توفير خدمات الحافلات والشاحنات عند الطلب في أنحاء متفرّقة من أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك من أجل تحسين أنظمة النقل العام وتقليل الاعتماد على الخيارات الخاصة المكلفة، وفقا لبيان الشركة.

تعمل "شوتل" في 22 مدينة في 10 دول بما ذلك البرازيل واليابان وعموم أوروبا وأكثر من 350 ألف عملية حجز حتى تاريخه، واستحواذها على أكثر من 10% من الحصة السوقية الأوروبية واعتمادها بشكل سريع.

وقال مصطفى قنديل، المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة "سويڤل": "تتشاطر الشركتان الرأي بأن هنالك ضرورة ملحة من أجل تحويل وسائل النقل العام التقليدية لجعلها أكثر سهولة وملاءمة واستدامة. ومن هذا المنطلق، فإن رؤية "شوتل" لمستقبل النقل مع التركيز على استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الازدحام المروري والانبعاثات والقدرة على تحمّل التكلفة، هو بالتحديد ما حققته ’سويڤل‘ في 10 مدن كبرى في الأسواق الناشئة".

وسوف تكون "شوتل" ومقرها الرئيسي في برشلونة وتتواجد في 20 مدينة في 8 دول في أوروبا بما في ذلك إسبانيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا والبرتغال وفنلندا، بمثابة محور "سويڤل" الأوروبي ومنصة للمزيد من التوسع الكبير، بحسب البيان.

وستؤدي الصفقة، إلى مضاعفة انتشار "سويڤل" بأكثر من الضعف مع إضافة 22 مدينة في 10 بلدان، ما يرفع إجمالي محفظتها إلى 32 مدينة في 16 دولة.

وكانت شركة "سويفل" المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي، وشركة "كوينز جامبيت غروث كابيتال" ("Queen’s Gambit") المدرجة في بورصة "ناسداك"، وهي شركة استحواذات ذات غرض خاص، أعلنتا، إبرام اتفاق نهائي بغرض اندماج الأعمال الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحويل "سويفل" إلى شركة عامة مساهمة.

وقال البيان إنه عند الانتهاء من إتمام الصفقة المقترحة، سوف تطلق تسمية "سويفل هولدينغز كورب" على هذه الشركة المساهمة العامة، كما أنه من المتوقع إدراجها في بورصة "ناسداك".