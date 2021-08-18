1072 حملة تفتيشية أجرتها مصلحة الرقابة الصناعية خلال يوليو الماضى

كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر يوليو الماضى، عن أن المصلحة أجرت 1072 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية.

وبحسب بيان وزارة الصناعة والتجارة اليوم الأربعاء، أجرت المصلحة 1173 دراسة فنية متخصصة تضمنت 123 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1044 دراسة فنية متنوعة و6 دراسات مستلزمات إنتاج.

كما منحت المصلحة ترخيصا لنحو 72 مرجل بخاري وآله حرارية، واعتماد 76 مركز خدمة وصيانة "خدمات ما بعد البيع"، والقيام بنحو 9 حملات رقابية موسمية، حيث تضمنت التفتيش على 20 مصنعا.

كما قامت المصلحة أيضا من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 23 شكوى، وفقا للبيان.

وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري السوقين المحلي والعالمي.

وأشار أحمدي إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

وأضاف أحمدي، أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع المعدات الزراعية، وحديد التسليح وبويات ، وسرنجات، وطفايات الحريق، والطوب الأسمنتي إلى جانب مصانع الرخام والجرانيت، والمنظفات والبلاستيك بالإضافة إلى ورشة خراطة ميكانيكية بقنا، مطبعة لطبع و تغليف الكراسات، و مخزن كيماويات.

وأشار إلى أن المصلحة أجرت بعض من هذه الحملات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.