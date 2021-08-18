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أرباح بالم هيلز للتعمير تصعد 76% خلال النصف الأول من 2021

11:14 ص الأربعاء 18 أغسطس 2021
أرباح بالم هيلز للتعمير تصعد 76% خلال النصف الأول من 2021

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن ارتفاع أرباحها بنسبة بلغت 75.6% خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبحسب نتائج أعمال الشركة المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء، فإن ارتفعت أرباح الشركة إلى 495.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021 مقابل 282.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما زادت إيرادات النشاط خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وصعدت المصروفات الإدارية والعمومية والتسويقية للشركة إلى 593 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021 مقابل 373 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وبالم هيلز، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في السوق المصري، وتأسست عام 1997، وتمتلك محفظة أراضي تبلغ 42.5 مليون متر مربع، تتضمن 5 ملايين متر مربع بالسعودية.

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