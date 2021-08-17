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الحكومة تبدأ صرف مرتبات أغسطس للموظفين.. تعرف على المواعيد (جداول)

11:04 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الحكومة تبدأ صرف مرتبات أغسطس للموظفين.. تعرف على المواعيد (جداول)

صرف مرتبات

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، اليوم الثلاثاء ويستمر الصرف حتى بعد غدٍ الخميس، على أن يتم صرف المرتبات للجهات التي لم تصرف في هذه المواعيد يومي الأحد والاثنين المقبلين 22 و23 أغسطس.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن في بيان سابق لوزارة المالية، تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالي الجديد.

وقال الوزير إنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذه الأشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات الشهر للجهات الحكومية على مدار 3 أيام وفقا للترتيب الحالي:

اليوم الثلاثاء 17 أغسطس

تشمل جهات الجهاز الإداري للدولة التي سيبدأ صرف مرتبات العاملين بها اليوم الثلاثاء 33 وزارة وهيئة من بينها وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها.

ومن بين هذه الوزارات أيضا وزارات الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، بالإضافة إلى المصالح والهيئات التابعة لكل الوزارات المذكورة.

ويتضمن صرف المرتبات اليوم كذلك العاملين في مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات.

ومن المقرر أيضا صرف مرتبات أغسطس اليوم للعاملين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

17 أغسطس

غدا الأربعاء 18 أغسطس

من المقرر أن يبدأ غدا الأربعاء 18 أغسطس صرف المرتبات للعاملين في 20 وزارة وهيئة تشمل وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

كما تتضمن جهات صرف المرتبات غدا الأربعاء 18 أغسطس القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

18 أغسطس

الخميس 19 أغسطس

ينتظر بعد غدٍ الخميس 19 أغسطس المقبل صرف المرتبات للعاملين في 13 وزارة وهيئة تتضمن وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

ومن المقرر كذلك صرف مرتبات أغسطس بعد غدٍ الخميس للعاملين في الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها خلال اليومين السابقين.

19 أغسطس

ويمكن للجهات التي لم تستطع صرف مرتبات العاملين بها خلال الأيام الثلاثة المذكورة الصرف في يومي الأحد والاثنين المقبلين 22 و23 أغسطس.

22 أغسطس

صرف مرتبات صرف مرتبات أغسطس وزارة المالية الجهاز الإداري للدولة محمد معيط

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