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البورصة تصعد 1.3% في تعاملات اليوم مدعومة بطرح العاصمة الإدارية

03:02 م الأحد 15 أغسطس 2021
البورصة تصعد 1.3% في تعاملات اليوم مدعومة بطرح العاصمة الإدارية

البورصة المصرية

كتبت-شيرين صلاح:

قفز المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 1.33% إلى مستوى 11029 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.57%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 20.02 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 9.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 29.9 مليون جنيه.

وقال محمد رضوان رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن سبب صعود مؤشرات البورصة في بداية تعاملات جلسة اليوم يرجع إلى سببين أولهما إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توجه الحكومة لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية أمس.

وأضاف أن نتائج الأعمال العديد من الشركات كانت إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري مما أدى إلى انعكاس هذا على مؤشرات البورصة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال أمس إن الدولة ستطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة بأصول مدارة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات الأربعاء الماضي للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة بلغت 0.28% إلى مستوى 10884 نقطة.

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