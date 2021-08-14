مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 53ر15 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 38ر35515 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 17ر7 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 0ر4468 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 64ر6 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 90ر14822 نقطة.​