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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

12:58 ص السبت 14 أغسطس 2021
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 53ر15 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 38ر35515 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 17ر7 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 0ر4468 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 64ر6 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 90ر14822 نقطة.​

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشر داو جونز الصناعي مؤشر ستاندرد آند بورز

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