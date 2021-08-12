تحرك عاجل من التنمية الصناعية بعد توجيهات مدبولي بشأن مستثمري بورسعيد

عقد اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا موسعا بمقر الهيئة مع 16 من المستثمرين الصناعيين الراغبين في الحصول على أراضٍ صناعية بمنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات، وذلك في تحرك سريع من الهيئة لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، تناول اللقاء بحث سبل توفير الأراضي المطلوبة في أسرع وقت وتبسيط كافة الإجراءات للبدء في مشروعاتهم.

وأكد رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، اهتمام الدولة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزتها التابعة، بتذليل جميع التحديات أمام المستثمرين للبدء فورا في إنشاء مشروعاتهم الصناعية.

وشدد على أن هيئة التنمية الصناعية بكامل أدواتها وكوادرها وخبراتها مسخرة لخدمة المستثمر الصناعي الجاد والتيسير عليه لأقصى حد ممكن وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه.

وأشار الزلاط إلى أن اللقاء استعرض مقومات المنطقة الصناعية ومزاياها الاستثمارية ومستوى الترفيق بها، كاشفا عن أن المستثمر بمجرد استلامه الأرض واستخراج رخصة البناء سيجد الأرض جاهزة تماما لاستقبال استثماراته من حيث تكفل الهيئة بإزالة أية مخلفات على الأرض من خلال شركة التنمية الصناعية التابعة للهيئة، وكذلك إنهاء جميع شبكات الترفيق الداخلية بالمنطقة وبدء الإنشاءات.

وقال إن نجاح منطقة جنوب الرسوة وقدرتها على اجتذاب رؤوس الأموال لها يعد ثمرة الجهود الحكومية وتوجيهات وزارة التجارة والصناعة برفع كفاءة المنطقة واستكمال شبكات المرافق بها استثماريا نظرا لموقعها المميز وخاصة بعد ضخ ٣٥١ مليون جنيه لاستكمال أعمال الترفيق بالمنطقة بوصفها منطقة واعدة استثماريا.

وأضاف الزلاط أن الهيئة على كامل الاستعداد لمساعدة المستثمر في إعداد دراساته الفنية والاقتصادية بدون مقابل، وتوجيهه إلى النشاط الصناعي السليم طبقا للخريطة الصناعية لضمان إنجاح مشروعه ومنتجه.

وقرر الزلاط تكليف لجنة فنية من المهندسين وخبراء الهيئة للاجتماع مع المستثمرين الأسبوع القادم ببورسعيد لتقديم المساعدة في شرح الإجراءات المطلوبة وإعداد دراسات الجدوى وأماكن قطع الأراضي المقترحة لإقامة المشروعات بمنطقة جنوب الرسوة.

وكشف رئيس الهيئة عن أنه يجري دراسة منح مزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين فيما يخص نظام سداد ثمن الأرض.

وذكر أن هذا الاجتماع يعد استكمالا لجهود الهيئة في دفع عجلة الاستثمار بالمنطقة حيث سبق ذلك عقد اجتماع منذ عدة أيام مع 45 مستثمرا صناعيا ببورسعيد حصلوا على أراضٍ صناعية بمنطقة جنوب الرسوة، وبحثت الهيئة مطالبهم لحل المعوقات التي تواجههم، فضلا عن عقد اجتماع مع أصحاب الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة وعددهم 118 مستثمرا لدراسة طلباتهم.

وأوضح الزلاط أن الشركات الراغبة في الاستثمار التي ناقشت الهيئة طلباتها الاستثمارية (16 شركة) تشمل أنشطتها الصناعية مشروعات ملابس جاهزة، وآلات ومعدات خاصة بالنجارة، وموبيليات خشبية، وصناعات كهربائية، وصناعات هندسية، ومنتجات ورقية وكرتون، ومنتجات جلدية، ومنتجات غذائية أجبان، وغيرها من الصناعات.

وتتراوح المساحات المطلوبة بين 1000 و30 ألف متر مربع، حيث يبلغ إجمالي المساحة المطلوبة ما يقرب من 90 ألف متر مربع، وفقا للزلاط الذي أعرب عن تطلعه لاستقبال المنطقة لمزيد من الاستثمارات والمشروعات الجديدة للمنطقة وخاصة في ظل التيسيرات والدعم غير المسبوق الذي يشهده القطاع الصناعي في الفترة الحالية.