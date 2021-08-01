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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

02:53 م الأحد 01 أغسطس 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.63% إلى مستوى 10810 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.66%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.38%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 368.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 311.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 56.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة الخميس الماضي بنسبة 0.25% إلى مستوى 10742 نقطة.

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