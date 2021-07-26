توقيع بروتوكول بين التأمينات والقوى العاملة للتأمين على العمالة غير المنتظمة

كتبت-ياسمين سليم:

وقعت هيئة التأمينات الاجتماعية بروتكول تعاون مع وزارة القوى العاملة لمد الحماية الاجتماعيه للعمالة غير المنتظمة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

وقال البيان إن الهيئة والوزارة اتفقتا على مد الحماية الاجتماعية لعمال المقاولات والتشييد والبناء كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ البروتوكول.

وأوضح أنهما تبادلا بيانات ما يقارب من 11 ألف عامل مقاولات تمهيداً لبدء إجراءات التأمين عليهم وتحقيق الاستفادة من مزايا التأمين الإجتماعي ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في البيان إنه جاري الانتهاء من تنفيذ منظومة الإلكترونية تسمح بتسجيل العمال بكافة عمليات المقاولات إلكترونياً مهما كان موقعها على مستوى الجمهورية دون ضرورة توجه المقاول أو من ينوب عنه إلى المكاتب التأمينية التابع له المقاولة.

وقال إنه سيكون لكل عامل كارت ذكي يحمل كافة بياناته ومدد اشتراكه في نظام التأمين الإجتماعي على أن تتحمل الهيئة تكلفة استخراج الكارت الذكي لاول مرة كما تتحمل تكلفة الكشف الطبي الأولي عند الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعي لأول مرة.

