مبيعات أجنبية ومحلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.45% إلى مستوى 10697 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.12%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.71%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 18.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 41.4 ألف جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 18.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس بنسبة 0.93% إلى مستوى 10745 نقطة.