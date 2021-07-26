Masrawy logo white

مبيعات أجنبية ومحلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:59 م الإثنين 26 يوليه 2021
مبيعات أجنبية ومحلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.45% إلى مستوى 10697 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.12%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.71%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 18.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 41.4 ألف جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 18.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس بنسبة 0.93% إلى مستوى 10745 نقطة.

البورصة مبيعات أجنبية المؤشر الرئيسي EGX30 المستثمرين الأجانب

الخبر التالى:

30 % زيادة في أسعار المانجو بالأسواق بعد تلف محصول الإسماعيلية

كورونا.. لحظة بلحظة

39

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

122

متعافون اليوم

284024

إجمالي الإصابات

16487

إجمالي الوفيات

227612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل- التعليم تعلن رسميا موعد بدء العام الدراسي الجديد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا