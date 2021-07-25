"Nawy" المصرية تحصل على تمويل تأسيسي من عائلة ساويرس

كتب- علاء حجاج:

حصدت شركة "Nawy" الناشئة، التي تعمل في مجال تكنولوجيا إدارة العقارات PropTech، ومقرها القاهرة، على تمويل تأسيسي مكون من سبعة أرقام، وذلك بقيادة مكتب عائلة ساويرس.

وشارك في الجولة الاستثمارية قائمة من المستثمرين الملائكيين البارزين، من بينهم حاتم دويدار قائد قطاع الاتصالات الشهير والمستثمر الملائكي.

تأسست الشركة عام 2016 وحملت اسم Cooing، ولكن أعادت الشركة تغيير علامتها التجارية إلى ""Nawy.

توفر الشركة الناشئة منصة عقارية شاملة تتيح للمستخدمين تصفح آلاف العقارات ومساعدتهم في العثور على منزلهم المستقبلي.

أسس الشركة محمد أبو غنيمة، وعبد العظيم عثمان، وأحمد رافع، وعلي رافع، ومصطفى البلتاجي، المدير التجاري السابق لشركة "فودافون" رومانيا والرئيس التنفيذي لشركة Nawy"".

تعمل الشركة حالياً من مكتبين في القاهرة الجديدة ومدينة ٦ أكتوبر، وتخطط Nawy لاستخدام هذا الاستثمار الجديد في تعزيز التكنولوجيا الخاصة بها، وتنويع نموذج أعمالها ليشمل مجموعة واسعة من الخدمات، وتوسيع فريقها لخدمة المزيد من المناطق في جميع أنحاء مصر.

في الخمس سنوات الماضية، ساعدت شركة Nawy أكثر من 30 ألف فرد في سعيهم للعثور على العقار المناسب، وباعوه بمليارات الجنيهات عبر المنصة، وعلى الرغم من أنه عام مضطرب في سوق العقارات، لا تزال Nawy على وتيرة ثابتة للوصول إلى 300% نمو في عام 2021.

تسهل شركة Nawy رحلة المستخدم من خلال السماح له بإجراء عمليات بحث تفصيلية، بمعايير قابلة للتخصيص مثل تحديد مساحة الوحدة والسعر والموقع وغير ذلك الكثير.

ويمكن للمستخدمين أيضاً البحث في شبكة أوسع والتصفية منها. توفر هذه الميزة للمستخدمين استقلالية كاملة فيما يتعلق بقراراتهم العقارية، على عكس الأساليب التقليدية التي تتضمن أطرافا متعددة وقرارات أقل استنارة.

هذا النموذج المركزي والمتكامل يجعل عملية التسليم من خلال المنصة على الإنترنت عكس السمسرة التي عفا عليها الزمن، مما يبشر بنهج أكثر كفاءة وسهل الاستخدام.

بمجرد أن يشعر العملاء بالثقة من خلال إتمام عملية الشراء، يوفر ذراع السمسرة في Nawy معاملات سلسة بمساعدة خبرة الوكلاء والمستشارين المخضرمين، دون أي تكلفة إضافية.

وعند سؤاله عن رؤية الشركة والغرض منها، قال مصطفى البلتاجي، الرئيس التنفيذي لشركة Nawy: "هناك الكثير من الوقت يهدر عند شراء منزل وذلك بسبب نقص المعلومات والشفافية، مما يولد القلق لدى العملاء".

وأضاف: "حتى الأساليب التقليدية، مثل زيادة المبيعات عن طريق الاتصالات التليفونية، تجعل العملاء أكثر تشككا من أي وقت مضى".

وقال البلتاجي: " تنافس Nawy على أن تصبح محرك ومنصة البحث العقارية الرائدة التي تزود العملاء بجميع المعلومات والرؤى التي يحتاجونها لاختيار منزل في أفضل المجتمعات المغلقة في مصر، وذلك من خلال نموذج أعمالنا المتكامل الذي يضم أقوى فريق خدمة عملاء ومبيعات يلبي احتياجات العملاء، بالإضافة إلى تقنيتنا الداخلية والخبراء والمستشارين المخضرمين في مجال العقارات".

وقال أنسي ساويرس، الذي يقود مكتب العائلة في عالم الـ PropTech: "في مجال تكنولوجيا إدارة العقارات PropTech، هناك سرعة فائقة في تطور عروض الخدمات، وفي كيفية تقديم نماذج أعمال متكاملة يمكن تنفيذها في مصر، مهدت Nawy الطريق لذلك، وأنا أؤمن تماما بقدرة نموذج أعمالهم على البقاء".

وأضاف: "لقد طرقت Nawy جميع الجوانب المثالية من اكتساب الفريق المناسب والمواهب إلى ضمان أن الواجهة الخلفية الخاصة بهم هي واجهة مبتكرة قادرة على جعل رحلة مشتري العقار تتسم بالسلاسة والشفافية ".