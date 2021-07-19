تراجع أسعار الذهب في مصر قبل عيد الأضحى

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 790 جنيهًا مقابل 792 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم 677 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 903 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6320 جنيهًا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 9.9 دولار وهبط سعر الأوقية بنسبة 0.50%، لتسجل سعر الأوقية 1802.9 دولار، في الساعة 12:35 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.