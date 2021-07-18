سوديك بصدد تعديل موقع مشروعها الجديد مع المجتمعات العمرانية بالشيخ زايد

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، أنه جاري تعديل موقع أرض مشروعها الجديد بمدينة الشيخ زايد، وذلك لحدوث تغيرات طرأت على منطقة توسعات بالمدينة، نتج عنها وجود بعض المشروعات بجوار قطعة أرض مشروع الشركة.

وبحسب بيان سوديك المرسل للبورصة اليوم الأحد، فإن تعديل مكان أرض المشروع الجديد يضمن الحفاظ على الطبيعة الخاصة بالمشروع ومكوناته والنسق العام.

وكانت سوديك وقعت عقد مشاركة بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن قطعة الأرض البالغ مساحتها 500 فدان بامتداد مدينة الشيخ زايد الجديدة على بعد حوالي 10 دقائق من سوديك وست مشروع سوديك الأكبر، بحسب البيان.

وأوضحت الشركة اليوم أن ستعرض موقع الأرض المقترح على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية.

ومن المتوقع أن يضم المشروع الجديد 5000 ودة، ليكرر تجربة الشركة في إقامة مجتمع متعدد الاستخدامات، حيث من المتوقع أن ينفذ المشروع خلال 11 عامًا.

وتحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إجمالي مدفوعات بقيمة 14.2 مليار جنيه على مدار 11 عامًا منهم أقساط ثابتة بقيمة 8.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 15% من قيمة المتحصلات السنوية.

ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي التعاقدات للمشروع المقرر إنشاؤه على تلك الأرض حوالي 43 مليار جنيه خلال 8 سنوات.

وأضاف بيان الشركة، أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة في التغيرات التي طرأت على المشروع من كافة الأطراف المعنية، وستقوم الشركة بالإفصاح عن أي مستجدات للمشروع.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".