المصرية للاتصالات تطلق خدمة VoLTE للمكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع

كتب- علاء حجاج

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات WE خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE بسوق الاتصالات المصري، وذلك بالتعاون مع شركة إريكسون في الشبكة الرئيسية وشركتي نوكيا وهواوي في شبكات الإتاحة والعديد من الشركات الكبرى في مجال تصنيع الهواتف الذكية، بحسب بيان صحفي اليوم السبت.

وتتيح التقنية الجديدة للعملاء جودة عالية للمكالمات الصوتية من حيث نقاء الصوت ووضوحه، كما توفر مستوى عالٍ من المرونة للعملاء حيث تمكنهم من إجراء المكالمات واستخدام خدمات البيانات عبر الهاتف المحمول لتقنية الجيل الرابع في نفس الوقت، دون التأثير على سرعة نقل البيانات، ويستغرق إعداد المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع، التي تدعمها شركة إريكسون، أقل من ثانيتين مقارنة ب 10 ثوان على الشبكات غير العاملة بتكنولوجيا VOLTE.

كما تمتلك المصرية للاتصالات أحدث شبكة لتقديم خدمات الجيل الرابع طبقا لأحدث المعايير العالمية GPP LTE Advanced3 ومن ضمنها تقنيات تجميع حوامل النطاقات (Carrier Aggregation) و(Massive MIMO) والتي تمكنها من تقديم أفضل جودة ممكنة وأسرع خدمة لعملائها مع جاهزية الشبكة لتقديم تكنولوجيا الجيل الخامس مستقبلاً.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن المصرية للاتصالات هي شركة الاتصالات الوحيدة في مصر التي لديها ترددات في نطاقات ال MHz 700 و الMHz1800 و الMHz2600 مما يجمع مميزات تنوع النطاقات حيث يوفر نطاق ال MHz 700 أفضل تغطية ممكنة كما يوفر نطاق ال MHz 2600 سرعات فائقة، مشيرًا إلى أنه قد تم تشغيل أحدث الأنظمة العالمية لقياس جودة خبرة العملاء على الشبكة.

جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اعتمد استخدام خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE بسوق الاتصالات المصري.