تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 17ر299 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 85ر34687 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 87ر32 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 16ر4327 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 90ر115 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 24ر14427 نقطة.
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