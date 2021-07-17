تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 17ر299 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 85ر34687 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 87ر32 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 16ر4327 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 90ر115 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 24ر14427 نقطة.​