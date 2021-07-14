البورصة تواصل الانتعاش وترتفع 1.6% في نهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت البورصة انتعاشها خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية جلسة التداول بنسبة بلغت 1.63% إلى مستوى 10602 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.02%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.75%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 56.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 7.8 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 64.01 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال جلسة أمس بنسبة 1.94% إلى مستوى 10431 نقطة.