فوري تستثمر في حصة أقلية بمنصة المنيوز لتوصيل الطعام

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة فوري، العاملة في مجال حلول الدفع الإلكتروني، في بيان لها اليوم الثلاثاء، استثمارها في حصة أقلية من شركة المنيوز، أحد أكبر المنصات العاملة في سوق توصيل الطعام في مصر.

وقالت فوري إن هذا الاستثمار يأتي في إطار جهودها لإقامة شراكات استراتيجية مع شركات تكنولوجية تحظى بفرص نمو واعدة، سعيا لتعزيز سبل التعاون المشترك وتحقيق أرباح ومستهدف الشركة نحو تطوير ودعم النظام البيئي الرقمي المتنامي في مصر.

وأضافت أن سوق الخدمات الغذائية المؤسسية نمت نموا سريعا على مدار السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى فرص التوسع المحتملة، حيث ساهمت العوامل الداعمة التي تشمل الخصائص السكانية والظروف الاقتصادية والتكنولوجية في تعزيز فرص النمو الواعدة.

وتأسست شركة المنيوز في عام 2011 كمنصة لاكتشاف الطعام ومجال خدمات توصيل الطعام عبر شبكة الإنترنت، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين على اكتشاف المطاعم والقوائم عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى توفير معلومات حول جهات وعناوين الاتصال.

وذكرت فوري أنها ستحقق بذلك أقصى استفادة من دور المستثمر الاستراتيجي في شركة المنيوز للمساهمة في دعم وتشجيع فرص النمو التي تتمتع بها الشركة فضلا عن تطوير النظام البيئي الرقمي الأوسع نطاقًا في مصر.

وحددت الإدارة عدة فرص لتعزيز سبل التعاون بين الشركتين وخطوط أعمال فوري، وتضم هذه الفرص منصات الدفع الرقمي الخاصة بفوري بالإضافة إلى باقة من الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة، وفقا للبيان.

وأشارت فوري إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك مردود إيجابي مباشر لاستثماراتها في شركة المنيوز على مستوى قاعدة العملاء وتوسيع نطاق شبكة التجار، وتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، "نتطلع عبر تعاوننا مع الفريق التنفيذي لمنصة المنيوز لتحقيق شراكة ناجحة وتنفيذ عدد من المشروعات؛ ومن خلال استثمارنا في منصة المنيوز نؤكد دعمنا للاستراتيجية التوسعية للمنصة ليس فقط عبر حلول المدفوعات الإلكترونية التي توفرها فوري لعملائها وشركائها ولكن عبر تعاون استراتيجي يخدم ويدعم منصة المنيوز وشركاءها من المطاعم و طياريها فضلا عن تحقيق رضاء مستخدميها".

وأضاف صبري: "تسعى دائما شركة فوري نحو دعم القطاعات الواعدة في السوق المصري مثل قطاع توصيل الطعام الذي يشهد نموا كبيرا وفرصاً للاستثمار خاصة بعد التحول الكبير في احتياجات العملاء وفي شكل تقديم الخدمات واعتمادها على التكنولوجيا التي ساهمت إيجابيا على تنامي الطلب على منتجات سوق الطعام المصري".