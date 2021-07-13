هل يستفيد أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري الجديدة؟

كتبت- منال المصري:

سمح البنك المركزي لأصحاب المعاشات بالاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا.

وأعلن المركزي اليوم الثلاثاء، رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من المبادرة سواء لمحدودي الدخل أو متوسطي الدخل، بعد استيفاء شروط أخرى بجانب شروط المبادرة الأساسية.

وحدد المركزي لأصحاب المعاشات بألا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسم.

وحدد المركزي الشروط الأساسية للمبادرة وهي:

محدودي الدخل:

تنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.

وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

متوسطي الدخل

قال المركزي إنه بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

وبحسب المركزي يدفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وحدد المركزي شرطًا بأن الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.