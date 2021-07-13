راية لخدمات الاتصالات تستحوذ على 85% من أسهم "جلف كستومر" بالبحرين

كتب- عبدالقادر رمضان:

أعلنت المجموعة المالية هيرميس إتمام عملية استحواذ شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات (RCC) على 85% من أسهم شركة جلف كستومر اكسبيرينس (Gulf CX) ومقرها البحرين.

ووفقا لبيان من هيرميس، المستشار المالي للصفقة، اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الصفقة 12.2 مليون دولار، والتي تضمنت أن تشتري شركة راية الحصة المتبقية خلال 3 سنوات.

وقال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الصفقة تعد بمثابة علامة فارقة في مسيرة نمو شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات وتطلعات المجموعة المالية هيرميس للتوسع بأنشطتها في الدول التي تساهم بدور استراتيجي في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

وأشار إلى أن المجموعة سوف تواصل تعظيم الاستفادة من سجل الإنجازات القوي الذي بنته على مدار السنوات الماضية، والذي يضم العديد من الأسواق والقطاعات الاقتصادية.

وشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، شركة مدرجة بالبورصة المصرية وتابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، تأسست عام 2001 وتدير مجموعة متنوعة من الحلول الرقمية والمنصات التكنولوجية.

ووفقا للبيان، سوف تفتح هذه الصفقة المجال أمام الشركة في سوق المملكة العربية السعودية.

وتأسست شركة "Gulf CX" عام 2015، وتعمل بمجال حلول خدمة العملاء بالمنطقة وتتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها، حيث تخدم ما يربو على 40 عميلا في أكثر من 10 دول من خلال مقراتها الرئيسية في البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتقدم الشركة باقة متنوعة من الخدمات التكنولوجية، من بينها منصات مراكز اتصال العملاء، والحلول الآلية وحلول الذكاء الاصطناعي، وخدمات الاستشارات الاستراتيجية، وغيرها، وفقا للبيان.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد لشركة "راية لخدمات مراكز الاتصالات"، بينما قامت شركة التميمي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.