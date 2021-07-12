31 يوليو.. "شغلني" تنظم الملتقى السادس للتوظيف بتوفير 10 آلاف فرصة عمل

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت منصة "شغلني" عن انطلاق الملتقى السادس للتوظيف يوم 31 يوليو الجاري بمبنى الجريك كامبس بوسط البلد.

وبحسب بيان من المنصة اليوم الاثنين، يتيح الملتقى السادس للتوظيف 10 آلاف فرصة عمل للشباب، مقدمة من أكثر من 30 شركة من كبرى الشركات العاملة بالسوق، وتتنوع فرص العمل لتشمل مجال العقارات، والسيارات، والأغذية، والاتصالات، والمدفوعات الإلكترونية، والتصنيع.

وقال عمر خليفة الرئيس التنفيذي لمنصة "شغلني": "ملتقى شغلني السادس للتوظيف يعتبر فرصة لراغبي العمل للوصول للمؤسسات والحصول على وظيفة مناسبة. حيث نحرص دائما على دعم مجهودات الدولة في توفير فرص عمل للشباب وتحقيق المعادلة بين ما تحتاجه السوق من وظائف وما هو متاح من العمالة".

وأضاف أن ملتقى شغلني يتمتع بثقة كبيرة من كافة الأطراف في عملية التوظيف متمثلة فى الشركات والشباب، بدليل تزايد أعداد المشاركين في كل ملتقى.

وبحسب البيان، يسمح موقع "شغلني" بإجراء مقابلات مع الباحثين عن عمل عبر شبكة الإنترنت، للتيسير على كل محافظات الجمهورية دون الحاجة للذهاب لجهة العمل.

ويتيح الموقع شغلني آلاف من فرص العمل لحملة المؤهلات المتوسطة والحرفيين والفنيين وأيضاً بعض الفرص لأصحاب المؤهلات العليا، وفقا للبيان.