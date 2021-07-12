وزير البترول يبحث مع مسؤولي "إيناب" رغبة الشركة في زيادة أنشطتها بمصر

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع بابلو أراريان السفير التشيلي بالقاهرة، ودينيس أبو دينين رئيسة شركة إيناب سبترول التشيلية والمدير العام لفرع الشركة في مصر، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الشركة وقطاع البترول المصري، بحسب من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقالت وزارة البترول إن اللقاء يأتي في ظل رغبة قوية من الشركة التشيلية في زيادة أنشطتها وضخ استثمارات إضافية في قطاع البترول المصري.

وأكد الملا، خلال اللقاء، ترحيبه بالشركة التشيلية الحكومية والتي تعمل في مصر منذ عام 1998 في منطقة الصحراء الغربية، موضحا أن خططها لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن البترول والغاز يأتي في إطار برنامج وزارة البترول لزيادة معدلات الإنتاج.

وذكر أن هناك العديد من الفرص الواعدة في عدد من المناطق ذات الاحتمالات البترولية الجيدة أمام الشركة خلال الفترة القادمة.

وقال الوزير إن التوجه الحالي الذي ينفذه قطاع البترول في تطبيق التكنولوجيات الحديثة والترويج لمناطق البحث والاستكشاف بأسلوب متطور في ضوء إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج "EUG" نجح في جذب أنظار الشركات العالمية وشجعها على تعزيز استثماراتها في مصر وزيادة أنشطتها.

من جانبها أكدت دينيس أبو دينين أن الشركة تخطط للتوسع في أنشطتها وضخ استثمارات إضافية خاصة في مجال البحث والاستكشاف في ضوء النتائج المتميزة التي حققتها في مصر.

وقالت إن الشركة تسعى لتكثيف أنشطة الحفر في منطقة امتيازها بشرق رأس قطارة في ظل نتائج متميزة لعمليات البحث السيزمي التي أجرتها الشركة في مناطق امتيازها في أواخر عام 2020.

وأشارت إلى التزام الشركة الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وحرصها على تبادل الخبرات مع قطاع البترول فيما يخص جهود تنمية المصادر غير التقليدية من الطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر حيث تشارك إيناب حالياً في تنفيذ دراسات لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين في المنطقة الجنوبية بتشيلي.

وحضر المباحثات المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.