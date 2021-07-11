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السويدي إليكتريك تستحوذ على الشركة العالمية للكابلات بقيمة 410 ملايين جنيه

10:32 ص الأحد 11 يوليه 2021
السويدي إليكتريك تستحوذ على الشركة العالمية للكابلات بقيمة 410 ملايين جنيه

شركة السويدي إليكتريك

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة السويدي إليكتريك توقيع عقد شراء بنسبة 99.25% من أسهم شركة العالمية للكابلات بقيمة تبلغ حوالي 410 ملايين جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها وقعت العقد الخميس الماضي، وأن تنفيذ هذا الشراء مشروط بإتمام بعض الشروط والأحكام الخاصة بهذا النوع من الصفقات.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.

وتعمل الشركة العالمية للكابلات في إنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية حتى جهد 220 كف وكابلات الاتصالات حتى 2400 جوز والمعدات الرأسمالية لصناعة الكابلات وكابلات الكنترول، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات الهندسية.

شركة السويدي إليكتريك الشركة العالمية للكابلات البورصة الكابلات الكهربائية

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