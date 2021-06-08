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تخفيض عدد شركات الغزل والنسيج إلى 9 كيانات ودمج "الشرقية" في "الدلتا"

04:27 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
تخفيض عدد شركات الغزل والنسيج إلى 9 كيانات ودمج "الشرقية" في "الدلتا"

الشركة القابضة للغزل والنسيج

كتبت- شيماء حفظي:

قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إنه تم تعديل خطة هيكلة ودمج الشركات لتصبح 9 كيانات كبيرة بينها 8 شركات تصنيع وشركة تجارة وحليج.

وأوضح مصطفى في تصريحات على هامش زيارة لشركة غزل المحلة اليوم الثلاثاء أن الشركات التابعة تبلغ عددها 32 شركة كان مقرر لها أن تدمج في 10 شركات لكن تم تخفيض العدد ليصبح 9 شركات فقط ويتم دمج الشركة الشرقية للغزل في شركة الدلتا.

وأوضح رئيس القابضة أن خطة تطوير منتجات الشركات لم تتغير، وانتهينا من المرحلتين الأولى والثانية من الدمج، والانتهاء من المرحلة الثالثة من الدمج سيكون بحلول يوليو المقبل.

الشركة القابضة للغزل والنسيج أحمد مصطفى شركة غزل المحلة شركة الدلتا الشركة الشرقية للغزل

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