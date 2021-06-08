"الاتصالات" توقع بروتوكولًا لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة الزقازيق

كتب- علاء حجاج:

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الزقازيق بروتوكول تعاون بهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية داخل حرم جامعة الزقازيق لتنمية مهارات طلبة وخريجي الجامعة، والشباب من محافظة الشرقية، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

وقال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تستهدف استكمال تنفيذ مراكز جديدة بكل الجامعات المصرية في كافة المحافظات لمساعدتها في تعظيم دورها في تأهيل الطلاب على التكنولوجيا الجديدة التي يتطلبها سوق العمل، ومحو الأمية الرقمية، ورفع قدرات الشباب داخل الجامعة وخارجها وتوفير فرص تعليمية وتدريبية لهم.

وأشار الوزير لدور مراكز الإبداع الرقمي في تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال التحول الرقمي، ورفع مستوى البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات، وكذلك تقديم خدمات لمحيطها الجغرافي، والمشاركة في جهود خدمة المجتمع وتحسين البيئة،

مضيفا أن مراكز الإبداع الرقمي بالجامعات تساهم بشكل مباشر في نشر الوعي بأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن هناك تعاون مثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي في عدد من المشروعات والتي يتم تنفيذها بخطى سريعة ومنها إنشاء جامعة مصر المعلوماتية بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والامتحانات الرقمية، وميكنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مراكز إبداع مصر الرقمية التي يتم تنفيذها وفقا لرؤية تستهدف إنشاء مركز للإبداع الرقمي بكل جامعة في مصر لإتاحة الفرص للشباب في كافة أنحاء الجمهورية في الحصول على التدريب التقنى ورعاية الفكر الإبداعي لديهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح وزير الاتصالات أن إنشاء مركز ابداع مصر الرقمية في جامعة الزقازيق هو بداية لتعاون حقيقي ومثمر مع الجامعة في ظل توافر العديد من المجالات المتاحة للتعاون المشترك.

وقال عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إن إنشاء مركز الإبداع الرقمي بالجامعة يتماشى مع التوجه العام للدولة في التحول الرقمي، وتأهيل الطلاب وإيجاد فرص عمل لهم ، موضحًا أنه تم اختيار موقع المركز داخل الجامعة بحيث يفيد طلاب الجامعة، وكذلك الشباب والطلاب والخريجين من محافظة الشرقية، والتي يبلغ تعدادها 10 ملايين نسمة، وأضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف إلى تأهيل الشباب من طلاب جامعة الزقازيق وجامعات المنطقة المجاورة لسوق العمل المحلى والعالمى.

ويهدف البروتوكول إلى إقامة مركز إبداع مصر الرقمية داخل جامعة الزقازيق بهدف تأهيل الشباب من طلبة وخريجي الجامعة وجامعات المناطق المجاورة لسوق العمل المحلي والعالمي، وإعداد كوادر تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقًا للبيان.

كما يقدم خدمات تدريبية متخصصة لإعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات ذات الصلة، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الوعى والدراية لأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وإقامة وتنظيم المؤتمرات والهاكاثونات والمسابقات المتخصصة في أحدث التكنولوجيات الداعمة للنقل المعرفي والإبداع، ودعم تحويل الأفكار المبتكرة للشباب المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبموجب البروتوكول تخصص جامعة الزقازيق قطعة أرض بمساحة (1780) متر مربع داخل الحرم الجامعي على أن توفر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير آليات إنشاء وإدارة وتشغيل المقر الدائم كمركز للتدريب والإبداع الرقمي بكفاءة.

يذكر أن الوزارة تنفذ خطة لإنشاء 15 مركزا من مراكز ابداع مصر الرقمية في المحافظات على ثلاث مراحل؛ ولقد تضمنت المرحلة الأولى للمشروع التشغيل التجريبى لخمسة مراكز داخل جامعات المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وجنوب الوادى بقنا؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء مراكز في كلا من الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة؛ وجاري تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز في محافظات إضافية حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعة بنها والفيوم لإنشاء مراكز إبداع رقمي بها.