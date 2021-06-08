Masrawy logo white

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:52 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 1.4% إلى مستوى 9963 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.97%، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.78%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 20 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 11.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 31.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.16% إلى مستوى 10105 نقطة.

البورصة مؤشر EGX30 الأسهم الصغيرة المستثمرين العرب الأسهم المتوسطة

الخبر التالى:

معيط: استثمارات الأجانب في أدوات الدين تتراوح بين 28 و29 مليار دولار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
782

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

677

متعافون اليوم

268754

إجمالي الإصابات

15399

إجمالي الوفيات

197281

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:عضو مفاوضات سد النهضة يكشف أرقاما لأول مرة: السد ينهار في هذه الحالة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا