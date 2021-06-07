مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.17% إلى مستوى 10105 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.5%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 81.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 65.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 16.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.76% إلى مستوى 10122 نقطة.