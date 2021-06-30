مذكرة تفاهم بين القابضة للتأمين والتمويل الدولية لتعزيز فرص عمل المرأة

كتبت- منال المصري:

وقعت مصر القابضة للتأمين اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي على مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتعزيز فرص العمل للمرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق الشمول المالي.

ووقع البروتوكول باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، ووليد البدي المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر وليبيا واليمن بحضور أيمن مختار نائب رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، وأحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة وسط حضور من الجانبين.

وقال باسل الحيني إن هذا التوقيع يأتي تقديرا لدور المراة في المجتمع وتحقيق الدعم لها لما تواجها العديد من الأعباء والمسؤوليات في حياتها اليومية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتيح فتح آفاق جديدة لتحسين فرص العمل المراة، لتأهيل وإتاحة بيئة العمل للمرأة بهدف زيادة إنتاجيتها في سوق العمل وخلق الفرص في كافة القطاعات المختلفة.

وقال وليد البدي، نهدف من هذا الشراكة تعزيز المساواة بين الجنسين والعمل مع الأطراف المختلفة، لإعطاء فرص أكبر للعمل للنساء وخاصة هناك فرص كبيرة.

وأضاف أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل يمثل 22% مقابل 78% للرجال فيما نسبة قيادات السيدات للشركات لا تزيد عن 5% من إجمالي السوق فيما تحقق ربحية تزيد عن 22% التي يقودها رجال.

وأكد البدي أن التعاون مع مصر القابضة للتأمين سيتيح تدشين منصة لدعم المراة بهدف تكون أكثر إلهاما بعد الوقوف ودراسة أهم التحديات التي تواجهها والعمل على تذليلها.

وأشار إلى أن إتاحة فرص العمل أمام المرأة سيكون له أثرا كبيرا على نمو الاستثمار.