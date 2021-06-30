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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:16 ص الأربعاء 30 يونيو 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.03% إلى مستوى 10126 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.23%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 1.47% إلى مستوى 10123 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة المؤشر الرئيسي مؤشر EGX70EWI مبيعات المستثمرين الأجانب

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