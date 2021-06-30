ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.03% إلى مستوى 10126 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.23%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 1.47% إلى مستوى 10123 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.
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