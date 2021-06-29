النائب محمد أبوالعينين ينعى"ساويرس" الأب.. ويوجه رسالة لأبنائه

كتبت- شيماء حفظي:

نعى رجل الأعمال ووكيل مجلس النواب محمد أبوالعينين، رجل الأعمال الراحل "أنسي نجيب ساويرس"، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقال أبوالعينين، عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم: "ننعى بمزيد من الأسى والحزن، رجل الأعمال "أنسي ساويرس"، مؤسس ورئيس مجموعة "أوراسكوم"، الذي وافته المنية اليوم، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد، كلٍ من رجل الأعمال نجيب ساويرس، ورجل الأعمال سميح ساويرس، ورجل الأعمال ناصف ساويرس.. للفقيد الرحمة، ولكم من بعده الصبر وطول البقاء".

ورحل رجل الأعمال المصري "أنسي ساويرس"، عن عالمنا عن عمر يناهز 91 عامًا، تاركًا إرثًا اقتصاديًا وإحدى كبرى عائلات مجتمع الأعمال في مصر.