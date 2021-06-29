نائب محافظ المركزي: مصر تسلمت 1.7 مليار دولار من قرض صندوق النقد

كتبت- ياسمين سليم:

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر حصلت على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بعد أيام من موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثانية لبرنامج مصر.

وأضاف في ويبنار عقدته غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء عبر تطبيق زووم أن المجلس وافق في 23 يونيو الجاري، وبعدها بأيام قليلة حصلنا على الشريحة الأخيرة من القرض.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق الأربعاء الماضي على صرف مصر الشريحة الثالثة والأخيرة من قرضها بقيمة 1.7 مليار دولار.

وأعلن الصندوق اليوم استكمال المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر ومدته 12 شهرًا.

وبذلك يصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من القرض إلى حوالي 5.4 مليار دولار.

وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج للاستعداد الائتماني مدته عام بدأ في يونيو 2020، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

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