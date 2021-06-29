القابضة المصرية الكويتية تسمح بتحويل عملة تداول أسهمها إلى الجنيه

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية أنه تم فتح باب تلقي طلبات تحويل عملة التداول على أسهم الشركة من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري للمساهمين المدرجة أسهمهم بالبورصة المصرية والراغبين في ذلك لمدة ثلاثة أشهر تنتهي يوم 14 سبتمبر 2021.

وقالت الشركة القابضة الكويتية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها اتخذت هذا الإجراء في إطار حرصها على تنشيط حركة التداول والسيولة على سهم الشركة بالبورصة المصرية وزيادة قاعدة المساهمين.

وأضافت أنه لمساهمي الشركة القابضة المصرية الكويتية الخيار في تحويل عملة التداول على جزء أو كل أسهمهم من الدولار إلى الجنيه المصري وذلك من خلال تقديم طلب إلى أمناء الحفظ المعنيين.

وأوضحت الشركة أنه بالنسبة للمساهمين الذين حولوا عملة التداول من الدولار إلى الجنيه المصري، سوف يتم صرف توزيعات الأرباح النقدية المستقبلية الخاصة بهم حين الإعلان عنها بعملة الدولار الأمريكي.

وذكرت أنها توزع أرباحا بصورة سنوية- سواء نقدية أو في صورة أسهم- منذ عام 1999، وكانت التوزيعات 16 مرة في صورة نقدية، و5 مرات بها جزء نقدي وجزء في صورة أسهم، ومرة واحدة في صورة أسهم.

وتعليقًا على فرصة تحويل عملة التداول من الدولار الي الجنيه المصري، قال شريف الزيات، الرئيس التنفيذي للشركة: "شهدت الشركة خلال الربع الأول من عام 2021 ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 17% ونموًا بنسبة 32% في صافي الأرباح وذلك إلى جانب الأداء المستقر للشركة القابضة المصرية الكويتية طوال فترة الوباء العالمي".

وتابع الزيات: "تم اتخاذ قرار تمكين المساهمين من تحويل عملة التداول على أسهم الشركة من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري لتشجيع التداول على أسهم الشركة والسعي في الوقت نفسه إلى زيادة قاعدة المستثمرين بالشركة".



وتعد الشركة القابضة المصرية الكويتية (EKH) شركة استثمار مباشرة تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها استثمارات مباشرة في أكثر من 20 شركة في 5 قطاعات رئيسية منها قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، وقطاع التنقيب عن الغاز، وقطاع توزيع الغاز، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، والتأمين.

وتأسست الشركة القابضة المصرية الكويتية عام 1997 وهي مدرجة في كل من البورصة المصرية (EGX ) وبورصة الكويت (KSE)، وتقدر بقيمة سوقية تبلغ 1.15 مليار دولار أمريكي (حوالي 18 مليار جنيه مصري) بناءً على إقفال يوم 23 يونيو 2021.

وتصل قاعدة المستثمرين الحالية في الشركة إلى أكثر من 11 ألف مستثمر، وفقا للبيان.

ومن بين الشركات الرئيسية التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية شركة الإسكندرية للأسمدة "AlexFert" وهي شركة منتجة ومصدرة للأسمدة النيتروجينية، وشركة "NatEnergy"، وهي شركة تعمل في نشاط توزيع الغاز الطبيعي وإنتاج و توزيع الكهرباء، وشركة سبريا مصر أحد أكبر مصنعي ومصدري البتروكيماويات والبلاستيك في مصر، بالإضافة إلى شركة التنقيب عن الغاز "ONS"، وشركة الدلتا للتأمين، وغيرها.



وكانت الشركة القابضة المصرية الكويتية أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن خططها في استثمار أكثر من 300 مليون دولار أمريكي منها 200 مليون دولار للاستثمار في زيادة الاستثمارات في شركاتها التابعة؛ وتخصيص 100 مليون دولار لزيادة حصة ملكية الشركة القابضة في الشركات التابعة لها.