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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

02:55 م الأحد 27 يونيو 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.25% إلى مستوى 10305 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.17%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 13.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 6.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 19.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال جلسة الخميس الماضي، بنسبة بلغت 0.06% إلى مستوى 10278 نقطة.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة الأسهم الصغيرة

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