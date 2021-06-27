قطاع الأعمال تدعو الشركات المصرية لتسجيل منتجاتها على الكتالوج الإلكتروني مجانًا لترويج لها

كتبت- شيماء حفظي:

دعت وزارة قطاع الأعمال العام كافة الشركات المصرية التي لديها منتجات قابلة للتصدير لتسجيلها مجانا على الكتالوج الإلكتروني، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد "جسور" التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بحسب بيان الوزارة اليوم الأحد.

وبحسب البيان، يهدف تسجيل المنتجات للترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية في مختلف الدول، بغاية تعظيم الصادرات المصرية، لاسيما مع دول القارة الأفريقية.

ويمكن للشركات تسجيل منتجاتها على الكتالوج الإلكتروني على الموقع التالي https://gosoor.com.eg/.

ويروج لهذه المنتجات من خلال عدد 16 (فرعا / نقطة ارتكاز)، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها (تصل إلى حوالى 40 دولة في مختلف أنحاء العالم).

وقد تحددت دول الارتكاز في كل من البرازيل، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، ودبى، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب افريقيا، وفرعين آخرين في شرق أفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم "Afrigate".

كما يجري اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في الفروع الخارجية المشار إليها، وفقا لبيان الوزارة.

وأطلق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الأسبوع الماضي، الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية لاستخدامه في الترويج للصادرات المصرية في مختلف دول العالم، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون في هذا الشأن مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية وهيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع وأكثر من 10 مجالس تصديرية.

كما تم تكوين فريق عمل وإدارة خاصة الكتالوج الإلكتروني وخدمة العملاء.

يستعرض الفيديو التالي طريقة تسجيل المنتجات على الكتالوج الإلكتروني: