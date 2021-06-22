تراجع حاد لأسعار "بيتكوين".. والعملة تنخفض تحت مستوى 30 ألف دولار

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة تراجعا حادا بنسبة 9.3% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتصل إلى أقل مستوياتها منذ بداية العام وذلك بعد إجراءات صينية جديدة.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب للعملات الرقمية، سجل سعر عملة بيتكوين مستوى 29774 دولارا في الساعة الرابعة و30 دقيقة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، لتفقد بذلك نحو 25% من قيمتها في الأسبوع الأخير.

ووصلت بذلك القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأشهر إلى حدود 558.1 مليار دولار، وذلك بعد أن تم تداول كمية بيتكوين بقيمة نحو 50.9 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

ويأتي ذلك بعد أن حث البنك المركزي الصيني أكبر البنوك وشركات الدفع في الصين على اتخاذ إجراءات صارمة بشان تداول العملات المشفرة، وهو أحدث تشديد للقيود المفروضة على هذه العملات من قبل الصين.