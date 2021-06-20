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مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

03:03 م الأحد 20 يونيو 2021
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.69% إلى مستوى 9797 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.4%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.9%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 24.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 19 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 5.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 9865 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة مبيعات الأجانب المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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