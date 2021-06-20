تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 22 و24 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.

وهبط سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، كما هبط سعر كيلو السبيط والكاليماري 30 جنيها ليتراوح بين 110 جنيهات و140 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.