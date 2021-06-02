"التشخيص المتكاملة القابضة" تستهدف استحواذات في أفريقيا والشرق الأوسط

كتب- عبدالقادر رمضان

قالت الدكتورة هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH)، التي يتبعها معامل البرج والمختبر، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الشركة تستهدف استحواذات في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، خلال الفترة المقبلة، من أجل التوسع وزيادة انتشارها الجغرافي.

وتوقعت الشربيني أن يشهد العام الجاري تنفيذ إحدى هذه الصفقات المرتقبة، دون أن تذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت إن التمويل الذي حصلت عليه الشركة الشهر الماضي بقيمة 45 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، سوف يستغل في تمويل توسعات الشركة والاستحواذات التي تعتزم تنفيذها.

"نسعى للتوسع في أسواق جديدة، حيث نبحث عن فرص للاستحواذات خاصة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وذلك في الدول ذات الكثافة السكانية العالية، والتي توجد بها فرص للنمو والتوسع"، بحسب ما قالته الشربيني في المؤتمر الصحفي.

وشركة التشخيص المتكاملة العاملة في مجال الرعاية الصحية لديها 7 علامات تجارية في مجالات التحاليل والأشعة، وتعمل في 4 دول، هي مصر والأردن والسودان ونيجيريا.

والشركة مدرجة في بورصة لندن منذ 2015، وتم قيدها مؤخرا في البورصة المصرية، وهي تسعى للتوسع في مصر من خلال إضافة مزيد من الخدمات والاختبارات التشخيصية التي تقدمها لعملائها، بحسب ما ذكرته الشربيني.

والشركة متواجدة في السوق المصري منذ أكثر من 40 سنة، من خلال معامل "مؤمنة كامل" التي أصبح اسمها "المختبر".

وتقدم الشركة أكثر من ألفي اختبار، وتخدم حوالي 7 ملايين عميل، وتجري 30 مليون اختبار كل عام.

ولدى الشركة أكثر من 480 فرع في البلدان الأربعة التي تعمل بها.

وتستحوذ مصر على أكثر من 80% من إيرادات الشركة السنوية، حيث يتواجد بها وحدها أكثر من 430 فرع من الفروع التابعة للشركة.

وقالت الشربيني، إن الشركة توسعت في الزيارات المنزلية، لتبلغ حوالي 5 آلاف زيارة في اليوم، مع زيادة الطلب على هذه الخدمة بسبب كورونا.

وقالت إن الطلب على الاختبارات التشخيصية غير المرتبطة بكورونا ارتفع أيضا في الفترة الأخيرة بعد تخفيف القيود المتعلقة بكورونا.

وأعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، اليوم، عن قفزة في أرباحها بالربع الأول والتي بلغت 339 مليون جنيه بزيادة سنوية 230%، وذلك بفضل الإقبال الكبير على إجراء الاختبارات التشخيصية الخاصة بفيروس كورونا.

وخلال الربع الأول من العام الجاري أجرت الشركة 8.1 مليون اختبار تشخيصي بزيادة 32%، كما زاد عدد العملاء في هذه الفترة إلى 2.4 مليون عميل بارتفاع 50%.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الأول حوالي 1.1 مليار جنيه بزيادة 126%. واستحوذ السوق المصري على نصيب الأسد من إيرادات الشركة بالربع الأول بنسبة 81%.