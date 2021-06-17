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هبوط مفاجئ لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 21 جنيهًا اليوم

12:43 م الخميس 17 يونيو 2021
هبوط مفاجئ لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 21 جنيهًا اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

هوت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، وهبط الجرام 21 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 778 جنيهًا مقابل 799 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 اليوم نحو 667 جنيها، وعيار 24 إلى 989 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6224 جنيهًا.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب بنحو 6.8 دولار، بنسبة هبوط قدرها 0.87%، لتسجل 1802.78 دولار، في الساعة 12:26 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب سعر الجرام الذهب عيار 18 عيار 24

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