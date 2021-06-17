وزير العمل الليبي يتحدث لمصراوي عن فرص العمالة المصرية في إعادة الإعمار

كتبت- نرمين إبراهيم:

كشف وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي العابد الرضا، الذي يزور القاهرة حاليا، في تصريحات خاصة لمصراوي، عن أهم محاور لقائه مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان.

وقال الوزير الليبي لمصراوي إن من أهم هذه المحاور تتضمن عودة العمالة المصرية للسوق الليبي وإعادة فتح جميع خطوط الطيران المصرية لليبيا، لأنها ستكون بمثابة عامل أساسي وهام لتسهيل عودة العمالة المصرية وحركة التنقل بين البلدين.

وتابع قائلا: "طلبنا من وزير القوى العاملة المصري سرعة تنفيذ مذكرة تفاهم المشتركة التي تم توقيعها سابقا في طرابلس، حيث إن البطء في التنفيذ سوف يتيح الفرص لعمالة غير مصرية كي تأتي للعمل في ليبيا بدلا من العمالة المصرية، وهذا ما نتخوف منه".

وأشار وزير العمل الليبي إلى التعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية في المجالات التي يمكن من خلالها الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية، "حيث اطلعنا على تجربة الورش المتنقلة بين القرى، والنجوع وكانت رائعة وقررنا تطبيقها في ليبيا بالتعاون مع الجانب المصري، فضلا عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات السوق الليبي من التخصصات المهنية".

وأكد أن هناك فرص عمل في ليبيا بمجالات لا يعمل فيها إلا العامل المصري لمهارته فيها وهي أعمال المحارة، والسباكة، وتشطيبات المساكن والمقاولات، مشيرا إلى أن هناك مهن ذات طبيعة خاصة تتوافر بها فرص عمل أيضا منها "صيانة الهيدروليك، ومحطات الكهرباء، والبترول".

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد احتياج ليبيا إلى أطباء ووظائف تمريض و مهندسين، وأساتذة جامعات، مؤكدا أن ليبيا أصبحت تنعم حاليا بالأمان والاستقرار والسلام، فلا خوف على العمالة المصرية التي سوف تأتي من أجل المشاركة في الإعمار.

وعن "آليات جذب العمالة المصرية"، قال إنه سيتم إتاحة تحويل أموال العمالة المصرية عبر البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تغطيتهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتوفير تذاكر عودة لهم بعد انتهاء فترة عملهم، فضلا عن إمكانية إلحاق أسرهم للعيش معهم أثناء فترة وجودهم بليبيا.

كما تم الاتفاق مع وزارة القوى العاملة المصرية على أن يتم توفير عقود للعمالة الوافدة بنفس صيغة عقود العمل بالدول الأخرى التي تستقبل العمالة المصرية، بحسب الوزير الليبي.

وعن متوسطات أجور العامل المصري، قال الوزير الليبي إنها جيدة ومناسبة للعمل بليبيا وتتراوح بين ٣٠ إلى ٥٠ دولارا لليوم الواحد، مشيرا إلى صعوبة تحديد عدد العمالة التي تحتاجها ليبيا في عملية إعادة الإعمار فىث الوقت الحالي بشكل دقيق، لكن السوق الليبي يسع أعدادا كبيرة من العمالة.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، استقبل علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل الليبي، مساء الإثنين، عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، يرافقه وفد من الحكومة الليبية.