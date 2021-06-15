نجيب ساويرس يخطط للحصول على رخصة بنك رقمي في مصر

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- محمد حسام الدين

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن شركته تسعى للحصول على رخصة "ديجيتال بنك" في مصر.

وأوضح ساويرس، في تصريحات على هامش مؤتمر توقيع عقد تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، اليوم الثلاثاء :"لا نبحث عن شراء بنك، لكن بعد وضوح الرؤية، نبحث التقديم للحصول على رخصة ديجيتال بنك".

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، أعلن في 2018، أن المركزي يدرس إصدار تراخيص بنوك رقمية بهدف إتمام جميع العمليات المصرفية على الموبايل مما يساهم في توفير جهد العميل وسرعة تقديم الخدمة وتقليل النفقات على البنوك مقارنة بالبنوك التقليدية التي تستهلك كهرباء وصيانة وإيجار وغير ذلك.

وأضاف ساويرس، اليوم، أن الديجيتال بنكنج تكنولوجيا جديدة، و"لدينا مثل هذا البنك في أوروبا، ويهمنا أن يكون عندنا نفس الاستثمار في بلدنا".

وأوضح أن شركته تهتم بشكل أساسي بالاستثمار في التنمية العقارية، والمشروعات الترفيهية السياحية، والقطاعات المالية مثل الخدمات المالية غير المصرفية.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد - الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي - على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة في مصر مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه المقررة للبنوك التجارية.

وقالت مصادر مصرفية لمصراوي، الشهر الماضي، إن البنك المركزي سيصدر القواعد المكملة لإنشاء بنوك رقمية خلال الربع الثالث من العام الجاري التي تضمن تفاصيل كاملة عن البنوك الرقمية في أنواعها، والحد الأدنى لرأس المال حسب حجم مبيعاتها، وحدود تعاملها في تلقي الودائع وغير ذلك من القواعد المنظمة لعملها.