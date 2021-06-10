تبارك للتطوير العقاري تعتزم طرح حصة تصل إلى 40% في البورصة العام المقبل

القاهرة – مصراوي:

قال علي الشرباني رئيس مجلس إدارة شركة تبارك للتطوير العقاري إن شركته تستهدف طرح نحو 30 إلى 40% من أسهمها في البورصة خلال العام المقبل.

وتستهدف الشركة، وفقا لما قاله الشرباني، لوكالة رويترز اليوم الخميس، جمع نحو مليار جنيه من الطرح، المزمع خلال 2022 مع تعيين مستشار مالي للطرح وتعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 100 مليون جنيه ورأس المال المصرح به مليار جنيه.

وقال الشرباني إن شركته التي حققت مبيعات بنحو 480 مليون جنيه في 2020 تستهدف نمو المبيعات 75 بالمئة هذا العام مع بدء البيع في أكثر من مشروع جديد.

وأضاف :"نملك قطعة أرض مساحتها 80 فدانا بالساحل الشمالي في منطقة الضبعة، بنهاية شهر أغسطس نكون انتهينا من جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وسنشيّد بها مشروع إسكان سياحي".

وتملك تبارك للتطوير العقاري محفظة أراضي تبلغ نحو خمسة ملايين متر مربع منها 3.6 مليون متر مربع لم يبدأ تطويرها بعد بطريق الإسكندرية الصحراوي غربي القاهرة.

ومن أكبر مشروعات الشركة العقارية مشروع (ويست افينيو) غربي القاهرة ومشروع (90 افينيو) شرقي القاهرة ومشروع فانتازيا السياحي في رأس سدر.