بعد هدوء الخامات عالميًا.. تعرف على أسعار حديد التسليح في مصر مع بداية يونيو

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركات الحديد أعلنت تثبيت الأسعار مع بداية شهر يونيو، وخاصة بعد هدوء أسعار الخامات الخام بالبورصات العالمية.

ووفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، سجل سعر طن البليت بالبورصات العالمية نحو 730 دولاراً، وسجل سعر طن الخردة نحو 502 دولارا، وسجل سعر طن حديد التسليح نحو 800 دولار، وهي نفس أسعار الأسبوع الماضي.

وبحسب الزيني، يتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حاليا بين 14200 و14600 جنيه، ويتراوح متوسط سعر طن الحديد للمستهلك بين 14400 و14800 جنيه.

وأضاف الزيني، أن سعر الحديد في شركة حديد عز تسليم أرض المصنع 14600 جنيه، وسعر طن الحديد في شركة بشاي للصلب 14500 جنيه.

وسجل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع شركة السويس للصلب 14500 جنيه، وسعر طن الحديد بشركة مصر ستيل يصل إلى 14450 جنيه.

وعن حالة سوق مواد البناء، قال الزيني، إن السوق به ركود كبير منذ عدة أشهر، ولم يتحمل زيادات الحديد التي حدثت خلال الشهر الماضي.

وكانت أسعار الحديد ارتفعت خلال مايو الماضي 3 مرات، وزاد سعر الطن بحوالي ألف جنيه بالأسواق.

وتوقع الزيني بعد هدوء أسعار الخامات أن تتراجع أسعار الحديد خلال الشهر الجاري.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.