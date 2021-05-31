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تعيين حازم بدران وطارق طنطاوي رئيسن تنفيذيين وعضوين منتدبين في بالم هيلز

10:54 ص الإثنين 31 مايو 2021
تعيين حازم بدران وطارق طنطاوي رئيسن تنفيذيين وعضوين منتدبين في بالم هيلز

بالم هيلز

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، تعيين حازم بدران وطارق طنطاوي، رئيسين تنفيذيين مشارك وعضوين منتدبين للشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن رجل الأعمال يس منصور، سيظل رئيسا لمجلس الإدارة تنفيذيًا.

ويمتلك بدران 22 عامًا من الخبرة في مجال التمويل والاستثمار والخدمات المالية غير البنكية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان رئيسا تنفيذيا لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ورئيسا لكوربليس.

كما شغل طارق طنطاوي، منصب الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ولديه أكثر من 23 عامًا من الخبرة.

وبالم هيلز، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في السوق المصري، وتأسست عام 1997، وتمتلك محفظة أراضي تبلغ 42.5 مليون متر مربع، تتضمن 5 ملايين متر مربع بالسعودية.

بالم هيلز شركة بالم هيلز للتعمير حازم بدران طارق طنطاوي

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