منصة المنتور للتعليم الذاتي تجمع تمويلات بقيمة 6.5 مليون دولار

كتب-علاء حجاج:

أعلنت شركة المنتور.نت للتعلّم الذاتي عبر الإنترنت، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إتمام جولتها التمويلية الثالثة بقيمة 6.5 مليون دولار.

وقال بيان من الشركة اليوم الاثنين إن هذه الجولة التمويلية تصدرتها "شركة بارتيك" وبمشاركة كل من "شركة سواري الاستثمارية" و"شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار" و"شركة سانجو كابيتال" وبذلك يرتفع إجمالي التمويل الذي حصدته الشركة منذ تأسيسها إلى 14.5 ملايين دولار حتى الآن بعد جولتيّ استثمار بإجمالي 8 ملايين دولار في العامين 2016 و2019.

وقال إيهاب فكري، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك في "المنتور.نت"، إن مكتبة المنتور غنية بالدورات التدريبية والكلمات التثقيفية، وهي كفيلة بأن تغذي فكر الشباب العربي وتعزز تجاربهم الشخصية، وتخدم مسيرتهم المهنية بما يستحقونه للارتقاء بمسيرتهم على كافة الأصعدة.

وقد تم إطلاق المنصّة في العام 2016 لمعالجة وتعويض نقص المحتوى التعليمي عبر الإنترنت للناطقين باللغة العربية، ومنذ 2016 قدمت المنصة أكثر من مليوني تجربة تعليمية وتعاونت في تقديم خدمتها مع أكثر من 80 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقدّم المنصّة مجموعة من الفيديوهات لدورات تدريبية حصرية وكلمات مصوَّرة لخبراء متميزين حققوا العديد من النجاحات في مسيرتهم الحياتية والمهنية. تضع المنصّة حلولًا فريدة بين يدي طالب العلم في مجالات تشمل الصحة، والتكنولوجيا، والعلوم الإنسانية، وريادة الأعمال، وإدارة الأعمال، وغيرها الكثير.

وقال سيريل كولون، شريك في "شركة بارتيك الاستثمارية "نتطلع إلى دعم الشركة في مرحلتها التالية من النمو لتطوير مهارات وقدرات 430 مليون نسمة من الناطقين باللغة العربية وتوسيع نطاق الوصول إلى خيارات التعلم والتطوير الشخصي بحسب الطلب".

وتهدف المنصّة إلى تطوير وتزويد الإنسان العربي بالمهارات اللازمة للتقدم في مسيرة حياتهم المهنية والشخصية، وتحتوي المنصّة حاليًا على أكبر مكتبة تعليمية قائمة في المنطقة، وواحدة من أكبر المكتبات في العالم.